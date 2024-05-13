Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölgenin istikrarını tehdit ediyor - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölgenin istikrarını tehdit ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları bölgenin istikrarını tehdit ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının bölgenin istikrarı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki gelişmeleri ve İsrail'in askeri operasyonlarını değerlendirdi. Her iki bakan da Gazze'ye insani yardımların girişine engel olunmaması gerektiğini vurguladı ve çatışmaların bölgede yayılmasını önlemek için koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.

13.05.2024 19:07
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Refah dahil Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürmesinin, bölgenin istikrarı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken ile Şukri, Gazze'deki gelişmeler, İsrail'in Refah'taki askeri "operasyonları" ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek insani yardımların girişine engel olması konularını değerlendirdi.

Şukri, Gazze ve Refah'taki askeri "operasyonların" sürmesinin bölgenin istikrarı için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Her iki Bakan da İsrail ile Gazze arasındaki sınır kapılarının açılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yardımın bölgeye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Blinken ile Şukri ayrıca, Gazze'deki krizle ilgili tüm gelişmelerde koordinasyon ve istişare içinde olma ve çatışmaların bölgede başka yerlere sıçramaması için çalışma konusunda anlaştı.

İsrail'in 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani ve tıbbi yardım ya da yakıt girişi olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölgenin istikrarını tehdit ediyor - Son Dakika

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