Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Fetih Hareketi heyetiyle, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Fetih Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul liderliğindeki Filistinli heyet, temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye geldi.
Şukri ile heyet üyeleri arasındaki görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarında güvenlik ve insani durumlara ilişkin gelişmeler ve yapılması gerekenler ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ateşkes kararının derhal uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulanan görüşmede, masum Filistinlilerden daha fazla can kaybına engel olmak için ateşkesin ramazan sonrasında da sürdürülmesinin önemine işaret edildi.
Şukri, ülkesinin iki devlet temelinde bu krizi kökünden çözmenin ve Filistin topraklarındaki uzun süredir devam eden İsrail işgaline son vermenin öneminin altını çizerek, yabancı taraflarla temaslarını yoğunlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.
Filistin devletinin kurulması yönünde atılacak adımlarla ilgili olarak Şukri, uluslararası tarafların Filistin devletini tanıma ve BM'de tam üyeliğin onaylanması yönünde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.
Şukri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), çalışmalarının sistematik olarak hedef alınmasındaki tehlikeye de değindi.
Filistin haber ajansı WAFA ise Fetih heyetinin görüşmede, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında "olayların kontrolden çıkması" tehlikesi üzerinde durduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı - Son Dakika
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Mervan İsa'yı öldürdüğü iddiasının güvenilirliğinin bulunmadığını belirtti. Rişk, İsrail'in açıklamasının amacının krizleri örtbas etmek olduğunu ifade etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.K.D. tabancayla ateş açarak Kadem Can Çiçek'i vurdu. Çiçek, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve E.K.D. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde yapılacak olan 200 konutluk 3. Etap TOKİ projesinin Mayıs 2024'te ihale edileceğini açıkladı. Ersoy, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Cenevre'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin' pankartı etkinlik alanına asıldı. Katılımcılar, birbirlerine birçok ülke mutfağından yemekler ikram etti ve toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 yenildi. Maçta Avusturya'nın gollerini Xaver Schlager (2), Michael Gregoritsch (44, 48 ve 59 pen.), Christoph Baumgartner (78 pen.) ve Maximilian Entrup (90+5) kaydederken, Türkiye'nin tek golünü Hakan Çalhanoğlu (25 pen.) attı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?