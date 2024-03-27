Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Fetih Hareketi heyetiyle, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Fetih Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul liderliğindeki Filistinli heyet, temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye geldi.

Şukri ile heyet üyeleri arasındaki görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarında güvenlik ve insani durumlara ilişkin gelişmeler ve yapılması gerekenler ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ateşkes kararının derhal uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulanan görüşmede, masum Filistinlilerden daha fazla can kaybına engel olmak için ateşkesin ramazan sonrasında da sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

Şukri, ülkesinin iki devlet temelinde bu krizi kökünden çözmenin ve Filistin topraklarındaki uzun süredir devam eden İsrail işgaline son vermenin öneminin altını çizerek, yabancı taraflarla temaslarını yoğunlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Filistin devletinin kurulması yönünde atılacak adımlarla ilgili olarak Şukri, uluslararası tarafların Filistin devletini tanıma ve BM'de tam üyeliğin onaylanması yönünde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Şukri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), çalışmalarının sistematik olarak hedef alınmasındaki tehlikeye de değindi.

Filistin haber ajansı WAFA ise Fetih heyetinin görüşmede, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında "olayların kontrolden çıkması" tehlikesi üzerinde durduğunu kaydetti.