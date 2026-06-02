Mısır Dışişleri Bakanı ve ABD Temsilcisi Görüşmesi - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı ve ABD Temsilcisi Görüşmesi

02.06.2026 22:19
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Abdulati ve Witkoff, ABD ile İran müzakerelerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecindeki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati ile Witkoff, bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri değerlendiren Abdulati ve Witkoff, müzakere sürecinin ilerletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Abdulati, krize uzlaşı temelinde bir çözüm bulunmasına yönelik çabaların sürdürülmesinin önemine işaret ederek, Mısır'ın bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, tüm tarafların kaygılarını gözeten ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirecek bir çözüme ulaşılması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı ve ABD Temsilcisi Görüşmesi - Son Dakika

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