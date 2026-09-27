Mısır Dışişleri, Smotrich'in Batı Şeria'da yıkım ve ilhak çağrılarını kınadı - Son Dakika
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Mısır Dışişleri, Smotrich'in Batı Şeria'da yıkım ve ilhak çağrılarını kınadı

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in Gazze ve Lübnan'ın güneyini ilhak, Batı Şeria'da yıkım çağrılarını kınadı. Açıklamada tek taraflı uygulamaların durdurulması istenirken Batı Şeria'daki ihlaller ve Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterildi.

Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "yeni bir savaşa girerek Gazze'de yaptıkları yıkımın benzerini işgal altındaki Batı Şeria'da da yapmaları ve Filistin yönetimini ortadan kaldırmaları gerektiği" yönündeki açıklamalarını kınayarak, tek taraflı gerginliği tırmandırıcı uygulamaların durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in açıklamalarının ardından yazılı açıklama yayımlandı.

İsrailli yetkililerin, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ile Filistin yönetiminin zayıflatılması yönündeki ifadelerinin kesin bir dille reddedildiği belirtildi.

"Tüm tek taraflı ve gerginliği tırmandırıcı uygulamaların durdurulması gerekir." çağrısı yapılan açıklamada, Kudüs'teki mevcut tarihi ve hukuki statükoya saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Mısır'ın, başkenti Doğu Kudüs olan ve 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına destek verdiği hatırlatıldı.

Batı Şeria'da devam eden ihlaller kınandı

Açıklamada ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlalleri kınanarak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde yaptığı baskınlara da tepki gösterildi.

Filistinlilere yönelik kısıtlamalara ve bunların Filistin topraklarındaki durum üzerindeki olası sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Smotrich'ten Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyinin ilhak edilmesi çağrısı

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ateşkese rağmen saldırılarla hedef aldıkları Gazze Şeridi'ndeki yıkımın bir benzerinin Batı Şeria'da da yapılmasını ve Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyinin ilhak edilmesini istemişti.

Batı Şeria'nın yüzde 80'inin ilhak edilmesi çağrısını sık sık kamuoyu önünde dile getiren Bakan Smotrich, yeni bir savaşa girerek Gazze'de yaptıkları yıkımın benzerini Batı Şeria'da da yapmaları ve Filistin Yönetimi'ni "ortadan kaldırmaları" gerektiğine inandığını söylemişti.

Smotrich, "Gazze'de Sarı Hat'ta ve Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhak edilmesini çok isterim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tutarken, Filistin nüfusunun büyük çoğunluğu işgal dışındaki sınırlı alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Öte yandan İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Kaynak: AA
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