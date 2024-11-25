Mısır Ekim Yasakları Tarımı Etkileyecek - Son Dakika
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Mısır Ekim Yasakları Tarımı Etkileyecek

Mısır Ekim Yasakları Tarımı Etkileyecek

CHP'li Erhan Adem, su kısıtları nedeniyle mısır ekiminin yasaklanmasının tarımda domino etkisi yaratacağını belirtti.

25.11.2024 17:06
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 2025 yılından itibaren bazı illerde su kısıtı nedeniyle mısır ekiminin yasaklandığını belirterek, "İnsan beslenmesinden hayvan yemi üretimine kadar geniş bir alanda kullanılan bu stratejik bitkinin ekiminin yasaklanması, tarım sektöründe bir domino etkisi yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" ile bazı illerde mısır üretiminin yasaklandığını ifade etti.

Konuyla ilgili basına yansıyan haberlerde, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2025 yılından itibaren 11 ilde ve birçok ilçede mısır ekiminin yasaklanacağının yer aldığını belirten Adem, bu kararın tarımsal yeraltı su kısıtı gerekçesiyle alındığının ifade edildiğini aktardı.

Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

" Mısır, Türkiye'de buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip tarımsal üründür. İnsan beslenmesinden hayvan yemi üretimine kadar geniş bir alanda kullanılan bu stratejik bitkinin ekiminin yasaklanması, tarım sektöründe bir domino etkisi yaratacaktır. Çiftçiler, yıllar içinde mısır üretimine yönelik devasa yatırımlar yapmış; ekipman, tesis ve tarımsal ilaçlar için kredi çekmiştir. Yasak kararının ardından bu tesisler ve ekipmanlar ne olacaktır? Mısır kurutma tesislerine, biçerdöverlere, ekim mibzerlerine ne olacak? Binlerce kişi bu sektörde istihdam edilirken, bu yasak sonrası işsiz kalacak insanların hali ne olacaktır? AKP, su kaynaklarımızda yaşanan azalmanın çözümünü mısır ekimini durdurarak bulacağını düşünüyor. Ancak bu, günübirlik ve sonuçsuz bir politikadan öteye gidemez. Su kaynaklarının doğru yönetimi elbette önemlidir, ancak bu karar binlerce çiftçiyi mağdur edecektir.

Daha da vahimi, su tüketimi mısırla aynı olan pamuk, ayçiçeği ve yer fıstığı gibi ürünler için herhangi bir yasaklama getirilmemiştir. Bu durum, Tarım Bakanlığı'nın bu kararının bilimsel bir temelden uzak olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca mısır üretimi yasaklanırsa, bu illerde hangi ürünlerle alternatif üretim sağlanacağına dair bir plan açıklanmamıştır. Devletin görevi, çiftçiye alternatif sunmadan yasak koymak değildir. Yasaklama kararından önce bölgedeki çiftçilerin geçim kaynakları ve yatırım maliyetleri dikkate alınmalı, bir geçiş dönemi planlanmalı ve alternatif ürünler için teşvikler sunulmalıdır."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Mısır, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Ekim Yasakları Tarımı Etkileyecek - Son Dakika

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