Mısır El-Dabaa Nükleer Santrali'nde Güvenlik İddialarını Reddetti

Mısır, ülkenin batısında inşası devam eden El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin güvenlik prosedürlerine uyulmadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Mısır Bakanlar Kurulu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Mısır'daki El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin "inşasında kusurların bulunduğu" şeklindeki haberin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Nükleer santral projesinin uygulanması sırasında güvenlik standartlarının uygulanmasına ilişkin iddiaların reddedildiği açıklamada, "Dolaşıma sokulan iddialarda yanlış ve yetersiz bir tablo sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

"Projenin güvenliği ve uygulanma verimliliğiyle ilgili sonuçların çıkarıldığı" aktarılan açıklamada, nükleer santral projesinin "uluslararası alanda geçerli en yüksek nükleer güvenlik ve emniyet standartlarına" uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan habere ilişkin yapılan açıklamada ise "Haberde yer alan iddiaların hiçbiri, projede öngörülen sözleşme, teknik veya denetim prosedürleri çerçevesinde doğrulanmamıştır." denildi.

ABD merkezli Politico gazetesinin haberinde, Mısır Nükleer Santraller Kurumu'ndan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yöneticisine özel mektup gönderildiği ve mektupta birden fazla reaktör ünitesini etkileyen "hataların" ve "nükleer güvenlik protokolü" ihlallerinin bulunduğu iddia edilmişti.