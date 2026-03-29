Mısır Enerji Tasarrufu Önlemleri Uygulamaya Geçti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır Enerji Tasarrufu Önlemleri Uygulamaya Geçti

29.03.2026 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, artan enerji tüketimini azaltmak için dükkanları erken kapatıyor ve uzaktan çalışma uyguluyor.

Mısır'da, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkileriyle mücadele amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi hükümet önlemi uygulanmaya başlandı.

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamada, alınan önlemlerin cumartesi akşamı itibarıyla bir ay süreyle uygulanacağı ve gerektiği halde uzatılabileceği ifade edildi.

Önlemler kapsamında ticari işletmeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonlarının saat 21.00'de kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, perşembe ve cuma günleri ile resmi tatil ve bayram günlerinde ise kapanış saatinin 22.00 olacağı bildirildi.

Mısır'da enerji tüketimini azaltmaya yönelik hükümet önlemlerinin uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda sokak aydınlatmalarının azaltılması, reklam panolarının aydınlatmasının yüzde 50 düşürülmesi ve kamu araçlarına ayrılan yakıtın yüzde 30 azaltılması gibi adımların da hayata geçirileceği kaydedildi.

Ayrıca yeni idari başkentteki hükümet yerleşkesinin saat 18.00'de kapatılması ve yüksek miktarda dizel tüketen büyük ulusal projelerin 2 ay süreyle yavaşlatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, önlemler kapsamında nisan başından itibaren her hafta pazar günleri uzaktan çalışma uygulamasına geçileceği ifade edildi.

AA kameraları, önlemlerin uygulandığı Kahire sokaklarını görüntüledi.

Bazı sokakların işletmeler ve restoranların kapanmasıyla karanlığa gömüldüğü, yalnızca erken kapanma kararından muaf tutulan bir eczanenin açık kaldığı görüldü.

Kahire'nin merkezindeki 6 Ekim Köprüsü'nde yer alan reklam panolarının aydınlatmalarının da kapatıldığı görüntülendi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Mısır'da enerji tasarrufu amacıyla 5 Nisan'dan itibaren bir ay süreyle kamu kurumları ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma uygulanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 02:39:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.