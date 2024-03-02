Mısır, Gazze\'ye havadan insani yardımlar gönderiyor

Güncel

Mısır, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere havadan yeni insani yardımlar atıldığını duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, Gazze'ye insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere Mısır'ın havadan insani yardımlar indirdiğini aktaran Abdulhafız, ülkesinin Filistin halkının zaruri temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil insani yardımları ulaştırmayı sürdüreceğini vurguladı.

Abdulhafız açıklamasında, yardımların içeriği ve miktarına dair bilgi vermedi.

Mısır Ordus Sözcüsü Abdulhafız perşembe günü de yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleriyle ortak düzenlediği bir çalışmayla Sina'nın kuzeyindeki el- Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri kargo uçaklarının Gazze'nin kuzeyine havadan onlarca ton insani yardımlar indirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.