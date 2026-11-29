KAHİRE, 29 Kasım (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır'ın Afrika'daki yatırımlarının 14 milyar ABD dolarını aştığını ve bu rakamın daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Devlet haber ajansı MENA'nın haberine göre Abdulati cumartesi günü Kahire'de Al-Ahram Hebdo gazetesi tarafından düzenlenen 2. Afrika Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Mısır'ın Afrika ülkeleriyle güçlü siyasi ilişkilerini somut yatırım projelerine ve kalkınma ortaklıklarına dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Abdulati, Mısırlı şirketlerin inşaat, altyapı, ilaç, gıda sanayisi, enerji, telekomünikasyon ve lojistik alanlarındaki deneyimlerine dikkati çekti.

Abdulati, Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla üç girişim açıkladı. Bu girişimler, Nil Havzası ülkelerindeki su projeleri ve barajlar için başlangıç sermayesi 100 milyon dolar olan ve sermayesi artırılabilecek bir finansman mekanizması, Mısırlı işletmelerin Afrika pazarlarına açılmalarına yardımcı olmak üzere yatırım ve ticaret garantileri sağlayacak bir ajans ile madencilik, tarım ve imalat sektörlerine odaklanacak yeni bir yatırım kuruluşundan oluşuyor.

Abdulati ayrıca, Kahire-Cape Town otoyolu ve Victoria Gölü-Akdeniz denizyolu projesi dahil olmak üzere bölgesel bağlantı projelerinin, Afrika içi ticaret ve ekonomik entegrasyonun temel itici güçleri olduğunu vurguladı.

Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu daha geniş kapsamlı kalkınma sorunlarına değinen Abdulati, uluslararası finans sisteminde reform yapılması ve Afrika ülkelerinin borç yükünün hafifletilmesi gerektiğine işaret etti.