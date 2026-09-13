Mısır, İran ve Rusya'dan ortak çağrı, seyrüsefer güvenliği için diplomasi vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunması ve ticaret ile tedarik zincirlerinin sorunsuz akışının sağlanması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Abdulati, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Üç ülkenin dışişleri bakanları, görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşırken, tansiyonun düşürülmesi için yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Abdulati, gerginliğin tırmanmasını ve çatışmanın daha fazla yayılmasını önlemek için diplomatik çabalara öncelik vermenin önemli olduğunu ifade etti.

Abdulati, uluslararası seyrüsefer güvenliğini korumanın ve ticaret ile tedarik zincirlerinin sorunsuz akışını sağlamanın, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı daha önce de Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefon görüşmelerinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumanın önemini vurgulamıştı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin başta Hürmüz Boğazı olmak üzere uluslararası su yollarına yansıması ve Körfez ülkelerindeki enerji tesislerinin hedef alınması küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde aksama yaşanması endişesini artırıyor.