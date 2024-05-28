Mısır basını: İsrail'in saldırıları müzakereleri zayıflatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır basını: İsrail'in saldırıları müzakereleri zayıflatıyor

Mısır basını: İsrail\'in saldırıları müzakereleri zayıflatıyor

Mısır basını, Kahire yönetiminin İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkese varılması için çabalarını yoğunlaştırdığını ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıların müzakere yollarını zayıflattığını yazdı. Mısır, Filistinli kardeşleri destekleme ve onların tarihi haklarını mümkün olan her yola başvurarak koruma çabalarını sürdürmeye kararlıdır. Mısır'ın, İsrail ordusunun işgal ettiği Refah Sınır Kapısı konusunda yalnızca Filistinli ve uluslararası taraflarla işbirliği yapacağı vurgulanan haberde, Mısır'ın Refah kapısı için İsrail ile koordinasyon içinde çalışmayacağına vurgu yapıldı. Mısır güvenlik heyeti, Katar ve ABD ile koordinasyon halinde ateşkes anlaşması ve esir takasını yeniden aktifleştirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor. İlgili tüm taraflara İsrail'in Refah'ta katliam yapma ve gerilimi tırmandırma ısrarının müzakere yollarını zayıflattığını ve kötü sonuçlara yol açtığını ilettiği kaydedildi.

28.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır basını, Kahire yönetiminin İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkese varılması için çabalarını yoğunlaştırdığını ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıların "müzakere yollarını zayıflattığını" yazdı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun, ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Mısır, Filistinli kardeşleri destekleme ve onların tarihi haklarını mümkün olan her yola başvurarak koruma çabalarını sürdürmeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın, İsrail ordusunun işgal ettiği Refah Sınır Kapısı konusunda yalnızca Filistinli ve uluslararası taraflarla işbirliği yapacağı vurgulanan haberde, Mısır'ın Refah kapısı için İsrail ile koordinasyon içinde çalışmayacağına vurgu yapıldı.

Haberde, "Mısır güvenlik heyeti, Katar ve ABD ile koordinasyon halinde ateşkes anlaşması ve esir takasını yeniden aktifleştirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın ilgili tüm taraflara "İsrail'in Refah'ta katliam yapma ve gerilimi tırmandırma ısrarının müzakere yollarını zayıflattığını ve kötü sonuçlara yol açtığını ilettiği" kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen, son 48 saatte "güvenli olduğunu iddia ettiği" bölgelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef alarak 72 Filistinlinin ölümüne yol açtığı açıklanmıştı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Kahire, İsrail, Katar, Refah, Gazze, Mısır, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır basını: İsrail'in saldırıları müzakereleri zayıflatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırı skandalı üzerinden “ÖMK“ sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 20:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır basını: İsrail'in saldırıları müzakereleri zayıflatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement