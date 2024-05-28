Mısır basını: İsrail\'in saldırıları müzakereleri zayıflatıyor

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Mısır basını, Kahire yönetiminin İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkese varılması için çabalarını yoğunlaştırdığını ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıların "müzakere yollarını zayıflattığını" yazdı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun, ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Mısır, Filistinli kardeşleri destekleme ve onların tarihi haklarını mümkün olan her yola başvurarak koruma çabalarını sürdürmeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın, İsrail ordusunun işgal ettiği Refah Sınır Kapısı konusunda yalnızca Filistinli ve uluslararası taraflarla işbirliği yapacağı vurgulanan haberde, Mısır'ın Refah kapısı için İsrail ile koordinasyon içinde çalışmayacağına vurgu yapıldı.

Haberde, "Mısır güvenlik heyeti, Katar ve ABD ile koordinasyon halinde ateşkes anlaşması ve esir takasını yeniden aktifleştirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın ilgili tüm taraflara "İsrail'in Refah'ta katliam yapma ve gerilimi tırmandırma ısrarının müzakere yollarını zayıflattığını ve kötü sonuçlara yol açtığını ilettiği" kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen, son 48 saatte "güvenli olduğunu iddia ettiği" bölgelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef alarak 72 Filistinlinin ölümüne yol açtığı açıklanmıştı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.