Mısır, İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Kınadı

Mısır, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırarak 3 kişiyi öldürmesini "uluslararası müdahaleyi gerektiren açık bir ihlal" şeklinde niteledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik kasabasına saldırarak 3 Filistinliyi öldürmesi, 7 kişiyi yaralamasının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsraillilerin bu saldırılarının, uluslararası hukuk ile güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarının açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, uluslararası topluma bu açık ihlallere son vermek ve Filistin halkına yönelik zulmü ortadan kaldırmak için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Mısır'ın Filistinlilerin 1967 sınırlarında bağımsız bir devlet kurma özlemlerinin gerçekleşmesine tam destek verdiği" kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup, 25 Haziran'da Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti.

Kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi yaralamıştı.