Mısır, Kızıldeniz'deki Saldırıları Kınadı

Mısır, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan saldırıları kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de Mısır'a ait bir geminin hedef alındığı yönündeki iddialar yalanlandı.

İki gün önce Babulmendeb Boğazı'ndan geçişi sırasında Yemen'e ait bir geminin yanı sıra 25 Temmuz'da da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerinin hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, "Mısır, Kızıldeniz'den geçen gemileri hedef alan saldırıları kınıyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların en önemli uluslararası su yollarından biri olan Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Ticari gemilerin yanı sıra sivil tesisler ve uluslararası su yollarını tehdit eden her türlü saldırının reddedildiği açıklamada, denizlerdeki boğaz ve uluslararası su yollarındaki seyrüseferin uluslararası ticaret ve küresel tedarik zincirleri için son derece önemli olduğu hatırlatıldı.

Yemen makamları, 11 Ağustos'ta İran destekli Husilerin Babulmendeb Boğazı'nda ticari gemiyi birkaç füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleri

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugüne kadar Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda Suudi Arabistan'a ait 9 gemiyi hedef aldıklarını duyurmuştu.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.