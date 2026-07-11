Mısır Milli Takımı'na Liyakat Kupası

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansları dolayısıyla Mısır Milli Futbol Takımı oyuncuları, teknik ve idari heyeti "Liyakat Kupası" ve çeşitli nişanlarla onurlandırdı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, milli takım kafilesini ülkenin kuzeyindeki El-Alemeyn kentinde kabul etti.

Kabulde Başbakan Mustafa Medbuli, Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil ile Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Ride de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi, milli takım oyuncuları ile teknik ve idari heyete, 2026 Dünya Kupası'nda sergiledikleri performans ve gösterdikleri azim, kararlılık ile disiplinden dolayı "Liyakat Kupası" ve çeşitli onur nişanları takdim etti.

Ödül töreninin ardından konuşan Sisi, milli takımın performansının Mısırlılar, Arap kamuoyu ve dünya genelindeki futbolseverler tarafından takdir edildiğini belirterek, oyuncuların turnuva boyunca sergilediği mücadele ruhu ve davranışlarından övgüyle söz etti.

Takımın elde ettiği başarının maç sonuçlarının ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden Sisi, milli takımın Mısır gençliğini en iyi şekilde temsil ettiğini ve ülkeye sevinç yaşattığını söyledi.

Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunan Sisi, devletin sporculara ve yerli teknik kadrolara destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek eleme turlarına yükseldi. G Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Mısır, son 32 turunda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmiş, burada Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.