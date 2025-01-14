Mısır, Refah Kapısı İçin Hazırlıklarını Artırıyor

Güncel

KAHİRE, 14 Ocak (Xinhua) -- Mısır, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde görülen ilerlemelerin yarattığı ateşkes anlaşması beklentisiyle Refah sınır kapısının yeniden açılmasına yönelik hazırlıklarını artırdı.

Adının açıklanmaması kaydıyla pazartesi günü Xinhua'ya konuşan Mısırlı bir yetkili, Refah sınır kapısı yeniden açıldığında Filistinlilerin hızlı geçişini sağlamak için güvenlik, idari işler, pasaport, sağlık ve karantina birimleri de dahil olmak üzere sınır kapısındaki tüm birimlerde hazırlıklara hız verildiğini söyledi.

"Kapalı olduğu dönemlerde bile Refah sınır kapısındaki gerekli tüm birimler çalışmaya devam ediyordu" diyen yetkili, kapının yeniden faaliyete geçmesine karşı Mısır'ın tam donanımlı şekilde hazır olduğunu vurguladı.

Mısır Kızılay'ından bir yetkili de kapının yakınlarında stoklanmış insani yardımlar bulunduğunu ve bunların kapının yeniden açılmasıyla derhal Gazze'ye gönderilebileceğini belirtti. Yetkili, BM kuruluşlarının desteğiyle İsrail tarafındaki Kerem Şalom sınır kapısına her gün akaryakıt da dahil olmak üzere 40-50 tır yardım taşındığını ifade etti.

Yetkili, 500 tır dolusu yardımın Refah lojistik alanında Gazze'ye girmeyi beklediğini, Ariş'teki depolarda ise 2.000 tır dolusu yükün daha depolandığını söyledi.

Refah sınır kapısı Mayıs 2024'ten bu yana yardım sevkiyatına kapalı. İsrail ordusunun, geçidin Filistin tarafını kontrol altına almasıyla Mısır'ın bu güzergah üzerinden Gazze'ye yardım sevkiyatı durmuştu.