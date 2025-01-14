Mısır, Refah Kapısı İçin Hazırlıklarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, Refah Kapısı İçin Hazırlıklarını Artırıyor

Mısır, İsrail ve Hamas müzakerelerindeki olumlu gelişmelerle Refah sınır kapısını açmaya hazırlanıyor.

14.01.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHİRE, 14 Ocak (Xinhua) -- Mısır, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde görülen ilerlemelerin yarattığı ateşkes anlaşması beklentisiyle Refah sınır kapısının yeniden açılmasına yönelik hazırlıklarını artırdı.

Adının açıklanmaması kaydıyla pazartesi günü Xinhua'ya konuşan Mısırlı bir yetkili, Refah sınır kapısı yeniden açıldığında Filistinlilerin hızlı geçişini sağlamak için güvenlik, idari işler, pasaport, sağlık ve karantina birimleri de dahil olmak üzere sınır kapısındaki tüm birimlerde hazırlıklara hız verildiğini söyledi.

"Kapalı olduğu dönemlerde bile Refah sınır kapısındaki gerekli tüm birimler çalışmaya devam ediyordu" diyen yetkili, kapının yeniden faaliyete geçmesine karşı Mısır'ın tam donanımlı şekilde hazır olduğunu vurguladı.

Mısır Kızılay'ından bir yetkili de kapının yakınlarında stoklanmış insani yardımlar bulunduğunu ve bunların kapının yeniden açılmasıyla derhal Gazze'ye gönderilebileceğini belirtti. Yetkili, BM kuruluşlarının desteğiyle İsrail tarafındaki Kerem Şalom sınır kapısına her gün akaryakıt da dahil olmak üzere 40-50 tır yardım taşındığını ifade etti.

Yetkili, 500 tır dolusu yardımın Refah lojistik alanında Gazze'ye girmeyi beklediğini, Ariş'teki depolarda ise 2.000 tır dolusu yükün daha depolandığını söyledi.

Refah sınır kapısı Mayıs 2024'ten bu yana yardım sevkiyatına kapalı. İsrail ordusunun, geçidin Filistin tarafını kontrol altına almasıyla Mısır'ın bu güzergah üzerinden Gazze'ye yardım sevkiyatı durmuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, Refah, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Refah Kapısı İçin Hazırlıklarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır, Refah Kapısı İçin Hazırlıklarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.