Mısır, Smotrich'in Sina açıklamalarını 'boş tehditler' olarak nitelendirdi

Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mısır ve Sina Yarımadası'yla ilgili açıklamalarını seçim propagandası olarak kullanılan "boş tehditler" olarak nitelendirdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Kahire yönetimi Smotrich'in Sina Yarımadası'na ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

İsrailli aşırı sağcı bakanın söz konusu açıklamaları seçim amaçlı yaptığını ifade eden yetkili, "Bu boş tehditler, Mısır'ın 1973 Ekim Savaşı'ndaki şanlı zaferinin 53. yıldönümünü kutlamalarının yapıldığı günlere denk geliyor." ifadesini kullandı.

Mısırlı yetkili, Sina Yarımadası'yla ilgili ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını tehcir etme yönünde sözler sarf ederek tansiyonu yükseltmeye çalışmakla suçladığı Smotrich'in bu tür "boş tehditlerle" siyasi hedeflerine ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Mısır'ın 1973'teki 6 Ekim Savaşı zaferinin yıl dönümü arifesinde Haredi haber sitesi "Hashtiblach"a verdiği görüntülü mülakatta Mısır'ı hedef almıştı.

Smotrich, Mısır'dan gelebilecek olası bir hamleye ilişkin, "Mısır'ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır ile İsrail arasında 1978 yılında imzalanan Camp David Antlaşması uyarınca, İsrail 1967'de işgal ettiği Sina Yarımadası'ndan tamamen çekilmiş ve bölge silahsızlandırılmış statüyle Mısır egemenliğine geri dönmüştü.

???????Mısır makamlarından Smotrich'in beyanatlarına ilişkin henüz resmi bir devlet açıklaması yapılmadı.