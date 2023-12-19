Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakereleri sonuçsuz kaldı

Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajına ilişkin yürütülen müzakerelerin 4'üncü turunun sonuç alınamadan sona erdiğini açıkladı.

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Hedasi Barajı'na ilişkin yeni müzakere turunun tamamlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Etiyopya'nın üç ülkenin de çıkarlarını güvenceye alacak ortak hukuki ve teknik herhangi bir çözüme yanaşmaktan uzak tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

Müzakerelerde Etiyopya'nın uluslararası hukuku göz ardı ederek Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolunun mutlak kontrolünün kendisine ait olduğu iddiasında ısrar ettiği belirtilen açıklamada, bu tezin Mısır ve Sudan tarafından da kabul edilmesinin dayatıldığı eleştirisi yapıldı.

Açıklamada, Etiyopya'nın tutumunda değişikliğe gitmemesi nedeniyle müzakerelerin son bulduğu, Mısır'ın, "uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan su kaynakları ve ulusal güvenliğini koruma hakkını saklı tuttuğuna" dikkat çekildi.

Etiyopya ile Sudan'dan ise müzakerelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.