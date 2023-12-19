 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakereleri sonuçsuz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakereleri sonuçsuz kaldı

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı'na ilişkin yapılan müzakerelerin sonuç alınamadan sona erdiği açıklandı. Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın çözüm arayışından uzak tutumunu eleştirerek müzakerelerin son bulduğunu belirtti. Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri'nin kontrolünü kendisine ait olduğu iddiasında ısrar etmesi ve uluslararası hukuku göz ardı etmesi eleştirildi. Müzakerelere ilişkin Sudan ve Etiyopya'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakereleri sonuçsuz kaldı
19.12.2023 - 22:01,
Abone Ol

Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajına ilişkin yürütülen müzakerelerin 4'üncü turunun sonuç alınamadan sona erdiğini açıkladı.

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Hedasi Barajı'na ilişkin yeni müzakere turunun tamamlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Etiyopya'nın üç ülkenin de çıkarlarını güvenceye alacak ortak hukuki ve teknik herhangi bir çözüme yanaşmaktan uzak tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

Müzakerelerde Etiyopya'nın uluslararası hukuku göz ardı ederek Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolunun mutlak kontrolünün kendisine ait olduğu iddiasında ısrar ettiği belirtilen açıklamada, bu tezin Mısır ve Sudan tarafından da kabul edilmesinin dayatıldığı eleştirisi yapıldı.

Açıklamada, Etiyopya'nın tutumunda değişikliğe gitmemesi nedeniyle müzakerelerin son bulduğu, Mısır'ın, "uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan su kaynakları ve ulusal güvenliğini koruma hakkını saklı tuttuğuna" dikkat çekildi.

Etiyopya ile Sudan'dan ise müzakerelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nil Nehri, Etiyopya, Mısır, Sudan, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakereleri sonuçsuz kaldı - Son Dakika


22:03
İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın ayaklarına kapandı İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın ayaklarına kapandı
21:38
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44
Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi

Son Dakika
21:38 İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 22:06:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır, Sudan ve Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakereleri sonuçsuz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement