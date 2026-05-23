Mısır, Suudi Arabistan ve İran, Gerilimi Düşürme Üzerine Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan ve İranlı mevkidaşları ile "Washington-Tahran arasındaki müzakere sürecini ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarını" ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye yönelik çabalar ele alındı.

Abdulati ve Bin Ferhan, bölgesel gerilimlerin azaltılmasının yanı sıra bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü girişimden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yapan Abdulati ve Bin Ferhan, bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarını sağlama yolunun da diyalog ve müzakereden geçtiğini kaydetti.

Abdulati, Erakçi ile görüşmesinde de Washington-Tahran arasındaki müzakere süreci ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Abdulati'ye ABD ile İran arasındaki müzakerelerde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra arabulucuların çabaları ve taraflar arasında karşılıklı kabul görecek bir uzlaşıya ulaşma girişimleri hakkında bilgi verdi.

Abdulati ise diplomatik girişimlerin sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, bölgedeki gerilimi düşürecek ve tansiyonun tırmanmasını önleyecek bir ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.