Mısır Süveyş Kanalı'nın geliri güvenlik sorunları nedeniyle azaldı - Son Dakika
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Mısır Süveyş Kanalı'nın geliri güvenlik sorunları nedeniyle azaldı

Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları nedeniyle kanalın yıllık gelirinin 2023/2024 mali yılında yaklaşık yüzde 23,4 oranında azaldığını açıkladı. Gelirlerin 7,2 milyar ABD dolarına düştüğünü belirten Rabie, gemi sayısındaki düşüşün alternatif rotalara yönlendirmelerden kaynaklandığını ifade etti. Kızıldeniz'deki gerilimin Süveyş Kanalı'nı ve deniz taşımacılığı pazarını etkilediğini vurgulayan Rabie, bu durumun sefer sürelerini ve operasyon maliyetlerini artırdığını söyledi.

19.07.2024 11:33
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KAHİRE, 19 Temmuz (Xinhua) -- Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları nedeniyle Mısır Süveyş Kanalı'nın yıllık gelirinin 2023/2024 mali yılında yaklaşık yüzde 23,4 oranında azaldığını söyledi.

Rabie Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Haziran ayında sona eren 2023/2024 mali yılında gelirler 7,2 milyar ABD dolarına düştü. Rakam bir önceki yıl 9,4 milyar ABD dolarıydı" dedi.

Yetkili, 2022/2023 mali yılında kanaldan geçiş yapan gemi sayısının 25.911 olduğunu, 2023/2024 mali yılında ise bu sayının 20.048'e düştüğünü söyledi.

Rabie, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunlarının gemi sahiplerini ve işletmecilerini alternatif rotalara yönlendirdiğini ve bunun sonucunda gelirlerde bir düşüş yaşandığını belirtti.

Kızıldeniz'de devam eden gerilimin sadece Süveyş Kanalı'nı değil aynı zamanda deniz taşımacılığı pazarını, ticari hareketleri ve uluslararası tedarik zincirlerini de etkilediğini belirten yetkili, alternatif rotaların kullanılmasının sefer süresini ve operasyon maliyetlerini arttırdığına da işaret etti.

Yemen'deki Husi grubu, Kasım ayından bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma gösterisi olarak Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği gemileri hedef alıyor.

Küresel ticaretin yüzde 12'sini üstlenen kanal, halen ekonomik sıkıntılarla boğuşan Mısır için çok önemli bir döviz kaynağı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır Süveyş Kanalı'nın geliri güvenlik sorunları nedeniyle azaldı - Son Dakika

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