Mısır, Trablus Büyükelçiliğini 14 yıl sonra Abdulati'nin katılımıyla yeniden açtı - Son Dakika
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Mısır, Trablus Büyükelçiliğini 14 yıl sonra Abdulati'nin katılımıyla yeniden açtı

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Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin katıldığı törenle 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Abdulati, açılışı yapılan tarihi binanın iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon için hayati bir köprü oluşturduğunu belirtti.

Libya'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin de katıldığı törenle 14 yıl aradan sonra Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği yeniden açıldı.

Trablus'taki Büyükelçilik binasında düzenlenen açılış törenine, Abdulati'nin yanı sıra Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, çok sayıda Libyalı yetkili ve çeşitli ülkelerin Trablus'taki diplomatik temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin açılışı yapılan tarihi Büyükelçilik binasının iki ülke arasında devam eden işbirliği ve koordinasyon için hayati bir köprü oluşturduğunu söyledi.

"Bulunduğumuz bu bina, Mısır Büyükelçiliği olarak hizmet vermekte olup, bu büyük şehrin hafızasının bir parçası ve siyasi ve diplomatik tarihinin bir tanığıdır." diyen Abdulati, Trablus'taki tarihi binanın restorasyonunda emeği geçen Libya hükümetine ve Başbakanlığına teşekkür etti.

İki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çeken Abdulati, şunları kaydetti:

"Libya'daki kardeş halkımız sömürgeciliğin pençesi sıkılaştığında Mısır, Libyalı kardeşlerimiz için bir sığınak haline geldi. İskenderiye ve Kahire'de birleştiler. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında, Libya'nın evlatları özgürlük ve sömürgeciliğe karşı mücadelelerini Mısır'dan başlattılar. Bunu övünmek için değil, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarih tarafından şekillendirilmiş ortak kaderi yeniden teyit etmek için anıyoruz."

Abdullati, ülkesinin Libya ile koordinasyonu sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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