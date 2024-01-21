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Mısır Vakıflar Bakanlığı, Gazze'ye ilave gıda yardımı sağlayacak - Son Dakika
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Mısır Vakıflar Bakanlığı, Gazze'ye ilave gıda yardımı sağlayacak

Mısır Vakıflar Bakanlığı, Gazze halkına ilave gıda sağlama kararı aldı. Bakanlık, Recep ayı boyunca gönderilecek olan 20 ton et ve 20 ton diğer gıda maddeleri yardımıyla birlikte, toplamda 70 ton et ve 220 ton diğer gıda maddelerinden oluşan yardım miktarını Gazze'ye ulaştıracak.

Mısır Vakıflar Bakanlığı, Gazze\'ye ilave gıda yardımı sağlayacak
21.01.2024 - 13:10,
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ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

1. Mısır Vakıflar Bakanlığı'ndan çeşitli görüntüler

2. Refah sınır kapısından çeşitli görüntüler

3. Malzeme yüklü kamyonların çeşitli görüntüleri

Mısır Vakıflar Bakanlığı, Gazze halkına ilave gıda sağlama kararı aldı.

Bakanlığın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Hicri takvime göre içinde bulunduğumuz Recep ayı boyunca gönderilecek olan 20 ton et ve 20 ton diğer gıda maddeleri yardımıyla birlikte, bakanlığın Gazze'ye sağladığı yardım miktarı toplamda 70 ton et ve 220 ton diğer gıda maddelerinden oluşmuş olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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