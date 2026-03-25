Mısır ve AB'den Filistin Meselesi Üzerine Görüşme

25.03.2026 15:54
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, AB ile gerilimi azaltma ve Filistin meselesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bölgedeki askeri gerilimin azaltılması ve Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Kallas telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati'nin Kallas ile görüşmesinde, bölgedeki askeri gerilimin azaltılması ve Filistin meselesindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, görüşmede bölgesel gelişmeler ile bunların enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Açıklamaya göre Kallas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ile Mısır'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladığını belirtirken, bölgedeki gerilimin enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Abdulati ise Mısır'ın gerilimin azaltılmasına yönelik tutumunda kararlı olduğunu, çatışmaların genişlemesini önlemek için Mısır ile AB arasında koordinasyonun artırılması ve diplomatik çözümlerin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları kınayarak, bu saldırıların derhal durdurulmasının gerektiğini de vurguladı.

Filistin meselesindeki gelişmelere ilişkin Abdulati, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinli sivillere ve mülklerine yönelik saldırılarını da kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve barış çabalarını zayıflattığını belirtti.

Bu çerçevede Abdulati, Filistinli sivillerin korunması için uluslararası çabaların, Avrupa'nın katkıları da dahil olmak üzere artırılması gerektiğini belirterek, adil ve kapsamlı bir çözüm için siyasi sürecin yeniden başlatılmasına uygun şartların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA

