Mısır ve ABD'den Libya görüşmesi - Son Dakika
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Mısır ve ABD'den Libya görüşmesi

03.07.2026 15:56
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD danışmanı Boulos ile Libya'daki krizi ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, Libya meselesinin çözümü hakkında görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ile Boulos arasında yapılan telefon görüşmesinde Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Buna göre, ABD'li danışman Boulos görüşmede Libya'daki mevcut krizin çözümüne yönelik girişimler hakkında bilgi verdi, Abdulati ise çözümün ancak "Libya-Libya diyaloğu" ekseninde olması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı, Libya'da ulusal kurumların birleştirilmesi ve en kısa sürede eş zamanlı olarak başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına zemin hazırlayacak, "Libya-Libya rotası" üzerinden kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılmasının önemini dile getirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh, 21 Ağustos 2025'te BM Güvenlik Konseyine sunduğu brifingde, Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak teknik açıdan sağlam ve siyasi olarak kabul gören bir seçim çerçevesinin oluşturulmasını ve yeni bir birleşik hükümet kurulmasını öngören yol haritasını açıklamıştı.

Tetteh, 22 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine yaptığı sunumda ise ilk kez "4+4 toplantısı" mekanizmasını duyurmuş ve girişimin siyasi tıkanıklığın aşılması ile Libya kurumlarının yol haritasının ilk iki aşamasını hayata geçirmesini amaçladığını belirtmişti.

Bu mekanizma kapsamındaki ilk toplantı 29 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmış, katılımcılar Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda uzlaşmış ve yeni komisyon başkanının, tarafsızlığı ve yeterliliğiyle tanınan yargı mensupları arasından belirlenmesi için Başsavcı Sıddık es-Sur'a tavsiyede bulunmuştu.

Libya'da halen, başkent Trablus merkezli ve Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin 2022 yılında görevlendirdiği ve merkezi Bingazi olan, Usame Hamad başkanlığındaki hükümet arasında siyasi bölünmüşlük devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve ABD'den Libya görüşmesi - Son Dakika

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