Mısır ve BAE, Gazze'ye sekizinci kez havadan yardım ulaştırdı

Güncel

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne sekizinci kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

BAE Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Harekat Komutanlığı, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE-Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Gazze'nin kuzeyine sekizinci defa havadan insani yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Havadan yardım ulaştırma operasyonunun, her iki ülkenin ortak ekipleri tarafından, 42 ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan 2 uçakla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ramazan ayının ilk günüyle eşzamanlı olarak Mısır Hava Kuvvetlerinin BAE Hava Kuvvetleri ile işbirliği içinde El- Ariş Havalimanı'ndan Gazze'ye havadan yardım ulaştırma faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerinin dost ve kardeş ülkelerle işbirliği içinde Ürdün'deki uluslararası koalisyonun Gazze'ye havadan yardım ulaştırma operasyonlarına katılmayı sürdürdüğü ifade edildi.

"Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana BAE ve Mısır tarafından Gazze Şeridine ulaştırılan insani yardım miktarı 353 tona ulaştı.

Öte yandan Ürdün ordusundan yapılan açıklamada ise Ürdün, Mısır, ABD, Fransa ve Belçika'nın katılımıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine yedinci kez havadan yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.