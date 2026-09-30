Mısır ve BAE merkez bankaları, 5 milyar dirhemlik takas anlaşmasını yeniledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası ile Mısır Merkez Bankası, salı günü BAE dirhemi ile Mısır lirası arasındaki para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

Yerel basına göre, anlaşmanın nominal değeri 5 milyar BAE dirhemi, yani 69 milyar Mısır lirası olarak belirlendi ve anlaşmanın süresi beş yıl olarak uzatıldı.

Söz konusu anlaşma, BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama ile CBE Başkanı Hassan Abdalla tarafından dün imzalandı.

Anlaşmanın yenilenmesiyle iki taraf arasındaki ticaretin geliştirilmesi, finansal iş birliğinin güçlendirilmesi ve her iki ülkedeki ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

İşbirliği vurgusu

BAE Merkez Bankası Başkanı Balama, anlaşmanın yenilenmesinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini yansıttığını belirtti.

Finansal istikrarın desteklenmesine ve ticaret ile yatırım işlemlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Balama, "Bu adım, ikili ödemelerde yerel para birimlerinin kullanımını derinleştirme çabalarımız kapsamında, en iyi uluslararası uygulamalarla uyumlu olup her iki ülkedeki finansal sistemin dayanıklılığını artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Mısır Merkez Bankası Başkanı Abdalla ise swap anlaşmasının yenilenmesini, ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik ortak çabaları destekleyen yakın işbirliğinin devamı olarak nitelendirdi.

Abdalla, "Anlaşma, ticari ve finansal ödemelerde yerel para birimleriyle yapılan işlemleri geliştirmek için önemli bir araç sağlıyor. Bu da her iki ülkedeki finansal piyasaların dayanıklılığını güçlendiriyor. Bu adımın finans ve yatırım alanlarında daha geniş işbirliği imkanlarının önünü açmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Hazine Bakanlığının, 28 Ağustos'ta, İran ile olan ilişkileri nedeniyle Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin dolar işlemlerini durdurma kararı almasına ilişkin BAE ve Mısır merkez bankalarından 30 Ağustos'ta ortak yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin tüm işlemlerini normal şekilde yürütmeye devam etmesi konusunda işbirliği ve koordinasyon içinde olunacağı kaydedilmişti.