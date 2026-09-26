Mısır ve Eritre bakanları Kızıldeniz'de kıyı devletlerinin sorumluluğunu vurguladı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Eritreli mevkidaşı Osman Salih ile Afrika Boynuzu bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde Eritre Dışişleri Bakanı Salih ile bir araya geldi.

Görüşmede, Etiyopya'nın yanı sıra Sudan ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu bölgesindeki son gelişmeler ele alındı.

İki bakan, Kızıldeniz'in güvenliğiyle ilgili de "Kızıldeniz'in güvenliği ve yönetiminin kıyı devletlerinin münhasır sorumluluğu olduğuna" işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı, Eritre'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak yönünde attığı her adımın destekçisi olduklarını belirtti.