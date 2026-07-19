Mısır ve Eritre, Kızıldeniz Güvenliğinde Ortak Tutum Belirledi - Son Dakika
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Mısır ve Eritre, Kızıldeniz Güvenliğinde Ortak Tutum Belirledi

19.07.2026 15:52
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Mısır ve Eritre, Kızıldeniz'in yönetiminin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Mısır ile Eritre, Kızıldeniz'in güvenliği ve yönetiminin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, bölgeye kıyısı bulunmayan ülkelerin güvenlik düzenlemeleri dayatmasına karşı olduklarını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu konulardaki ortak tutumun koordinasyonu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Abdulati, Mısır'ın Eritre'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik desteğini yineledi.

Taraflar, Kızıldeniz'in güvenliği ve yönetiminin yalnızca kıyıdaş ülkelerin münhasır sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölgeye kıyısı bulunmayan tarafların güvenlik düzenlemeleri oluşturma veya güvenlik rolü üstlenme girişimlerini reddettiklerini ifade etti.

Taraflar ayrıca, uluslararası hukuka aykırı şekilde deniz erişimi sağlamaya yönelik adımlara karşı çıktıklarının altını çizdi.

Mısır ve Eritre'nin bu açıklamayı, Eritre'nin 1993'te bağımsızlığını kazanmasının ardından denize kıyısı bulunmayan Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim sağlayacak bir deniz koridoruna ihtiyaç duyduğunu dile getirdiği ve Eritre-Etiyopya arasında bu konuda gerilimin sürdüğü bir dönemde yapması dikkati çekti.

Mısır ile Eritre, Mayıs 2024'te de Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğu ve kıyıdaş olmayan ülkelerin güvenlik düzenlemelerine karşı çıkıldığı yönündeki ortak tutumlarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Eritre, Kızıldeniz Güvenliğinde Ortak Tutum Belirledi - Son Dakika

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