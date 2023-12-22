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Mısır ve Fransa liderleri Filistin meselesinin çözümü için uluslararası çalışmanın gerekliliğini vurguladı - Son Dakika
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Mısır ve Fransa liderleri Filistin meselesinin çözümü için uluslararası çalışmanın gerekliliğini vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah esi-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların ilerletilmesi için uluslararası çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Sisi, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Macron ise Sisi'yi tebrik ederek Mısır ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Mısır ve Fransa liderleri Filistin meselesinin çözümü için uluslararası çalışmanın gerekliliğini vurguladı
22.12.2023 - 22:39,
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah esi-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki devletli çözümün uygulanması yoluyla Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların ilerletilmesi için uluslararası çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, yaptığı açıklamada, Sisi ile Macron'un telefonda görüştüğünü belirtti.

Sisi ve Macron'un "iki devletli çözümün uygulanması yoluyla Filistin meselesinin adil ve sürdürülebilir çözümüne ilişkin çabaların ilerletilmesi için ciddi uluslararası çalışmanın gerekliliğini" vurguladığı aktarılan açıklamada, Sisi'nin, "Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması için askeri operasyonların sonlandırılması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini" ifade ettiği kaydedildi.

Bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede lider, "bölgede çatışmayı genişletecek her türlü eylemden kaçınmanın önemine" değindi.

Açıklamada, Macron'un, yeniden seçilmesi dolayısıyla Sisi'yi tebrik ettiği ve Fransa'nın Mısır ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirttiği de kaydedildi.

Kaynak: AA
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