Mısır ve Katar'dan Gazze Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika
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Mısır ve Katar'dan Gazze Müzakereleri Açıklaması

25.07.2025 21:49
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Mısır ve Katar, Gazze müzakerelerinin askıya alınmasının normal olduğunu duyurdu, ilerleme kaydedildi.

Mısır ile Katar, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirdi.

İki ülkeden yapılan ortak açıklamada, 3 haftadır devam eden yoğun müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin askıya alınmasının ve diyaloğun yeniden başlatılmasından önce istişarelerde bulunulmasının normal bir durum olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara son veren, insani acıları dindiren, sivillerin korunmasını taahhüt eden ve esir takasını içeren bir anlaşmaya varılması için çabaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarınca, bu süreçte harcanan çabaları baltalamak ve müzakerelerin seyrini etkilemek amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası basın yayın kuruluşları, savaşa son verilmesi için harcanan çabaları baltalamak yerine, gazetecilik etiğine uygun şekilde ve sorumlulukla hareket etmeye ve Gazze'de yaşanan benzersiz acılara ışık tutmaya çağrıldı.

Ayrıca, iki ülkenin, ABD ile ortaklık halinde Gazze Şeridi'nde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varılması için çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlıkları vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, dün, "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe göstererek Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Witkoff, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Katar'dan Gazze Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika

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