Mısır ve Katar'dan Gazze'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
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Mısır ve Katar'dan Gazze'ye Destek Çağrısı

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Mısır ve Katar, Gazze'deki soykırımı durdurma planının uygulanması için çağrı yaptı.

Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında tüm taraflara taahhütlerini yerine getirme çağrısını yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmeye Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad da katıldı.

Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede tüm tarafların ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurma planı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret edilirken, bunun istikrarın sağlanmasına ve yeniden imar sürecinin hızlı şekilde başlatılmasına katkı sunacağı ifade edildi.

Mısır ve Katar'ın, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin artırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılmasının hızlandırılması çağrısında bulunduğu görüşmede, Gazze'deki İsrail soykırımının sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın uygulanması ve bölgesel barış ile istikrarın korunması konusunda iki ülke arasında tam koordinasyonun sürdürüleceği teyit edildi.

Görüşmede bölgesel gelişmeler de ele alınırken Cumhurbaşkanı Sisi, mevcut tırmanışın bölgenin istikrarı üzerindeki sonuçları ile ekonomik ve ticari etkileri dikkate alınarak gerilimin kontrol altına alınmasının önemine işaret etti.

Sisi, ülkesinin "Katar'ın ve diğer Arap ülkelerinin güvenliğini destekleyen ve savunan" tutumunu yineleyerek, bu ülkelerin egemenliğine ve istikrarına zarar vermeye yönelik girişimleri reddettiklerini vurguladı.

Mısır-Katar ilişkileri

İkili ilişkiler konusunda Sisi, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan ilerleme ve gelişmeye dikkati çekerek, siyasi, ticari ve yatırım alanlarında ilişkilerin daha da güçlendirilmesi temennisini dile getirdi.

Sisi ayrıca Katar'ın Mısır'daki yatırımlarının artırılmasını arzu ettiklerini ve bu kapsamda gerekli kolaylıkları sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Katar Başbakanı Al Sani de ülkesinin Mısır ile ikili ilişkileri geliştirme ve daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Katar'dan Gazze'ye Destek Çağrısı - Son Dakika

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