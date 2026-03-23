Mısır ve Rusya'dan Gerilim Düşürme Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır ve Rusya'dan Gerilim Düşürme Görüşmesi

23.03.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Rusya ile bölgedeki gerilim ve Filistin davasını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile "bölgedeki gerilimi düşürme yönünde sarf edilen çabaları" görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefon görüşmesinde bulundu.

Abdulati ve Lavrov görüşmesi, bölgede yaşanan hızlı gelişmeler ve gerilimi düşürmeye yönelik çabalar konusunda iki ülke arasında devam eden istişare ve koordinasyon çerçevesinde gerçekleşti.

Orta Doğu'da şiddet sarmalının devam etmesi ve çatışma kapsamının genişlemesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Abdulati, bölgenin öngörülemeyen sonuçlarla kapsamlı bir kaosa sürüklenmesini önlemek için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki gerilimi düşürmek için yoğun çabaları sürdürdüklerini aktaran Abdulati, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden gerilimin çözümü için diplomatik süreci devreye almalarının önemine vurgu yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki durumun da konuşulduğu Abdulati ve Lavrov görüşmesinde, Filistin davasına desteklerini sürdürmenin önemine işaret edildi.

Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna krizini de görüşen Abdulati, krizin diplomatik ve diyalog yoluyla çözülmesi yönünde Mısır'ın "değişmez tutumunu" yineledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Güncel, Mısır, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Rusya'dan Gerilim Düşürme Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: Mısır ve Rusya'dan Gerilim Düşürme Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.