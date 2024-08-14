Mısır ve Suudi Arabistan Askeri İşbirliğini Geliştirmek İçin Görüşmeler Yaptı

Güncel

Mısır ve Suudi Arabistan, askeri işbirliği alanları ve faaliyetlerini geliştirmenin yolları konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Mısır-Suudi Arabistan Ortak Askeri Komite toplantısı 12-14 Ağustos'ta başkent Kahire'de Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife başkanlığında gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 10. Mısır-Suudi Arabistan Ortak Askeri Komite toplantısında "iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile savunma ve askeri alanda ikili işbirliğini geliştirmenin yollarının" ele alındığı belirtildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli ile başkent Kahire'deki Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında pek çok alanda askeri işbirliği ilişkileri başta olmak üzere ortak önemi haiz konular ele alındı.

İki ülkenin genelkurmay başkanlarının başkanlık ettiği Mısır-Suudi Arabistan Ortak Askeri Komitesinin kapanış oturumunda ise askeri işbirliği faaliyetleri, çeşitli askeri alanlarda bilimsel ve eğitimsel deneyimlerin paylaşımı görüşüldü.

Mısır Genelkurmay Başkanı Halife,"Mısır'ın Suudi Arabistan ile sağlam ilişkilerinden gurur duyduklarını" vurgulayarak, "iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin yararına olacak ortak planlar konusunda fikir birliğine varıldığını" kaydetti.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli de Mısır'ın Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için bölgesel ve uluslararası arenada oynadığı etkili rolden övgüyle söz ederek, iki ülke arasında daha fazla askeri işbirliği yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.