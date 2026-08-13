Mısır ve Türkiye Sudan'ın Bütünlüğünü Destekliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile Sudan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: " (Türkiye ile) Sudan'ın toprak bütünlüğünü destekleme ve bölünmeyi kesin şekilde reddetme hususunda tam olarak mutabıkız"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mısır ve Türkiye Sudan'ın Bütünlüğünü Destekliyor - Son Dakika
Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia
Sizin düşünceleriniz neler ?