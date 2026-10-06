Mısır ve Ürdün, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Husilerin saldırılarını ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile görüşen Abdulati, Suudi Arabistan'ı hedef alan tüm saldırıları kınayarak ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarına tam desteğini yineledi.

Bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendiren iki bakan, özellikle Kızıldeniz ve Babulmendeb'de deniz yollarının güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini vurguladı.

Bakanlar, Sudan'ın birliği ve egemenliğinin desteklenmesi ile ulusal kurumlarının korunması yönündeki ortak tutumlarını da teyit etti.

Ürdün'den Suudi Arabistan'a destek

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamaya göre, Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile de telefonda görüştü.

Safedi, Husilerin Suudi Arabistan'daki bölgeleri hedef alan saldırılarını kınadı. Safedi, bu saldırıların Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimlerinin yanı sıra sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıları da kapsadığını belirtti.

Ürdün'ün Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Safedi, ülkesinin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü korumak için alacağı tüm tedbirlerde Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını ifade etti.

Bölgedeki son gelişmeleri de ele alan iki bakan, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaları desteklemek için koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Necran ve Cazan havalimanlarına saldırılar

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, dün akşam ülkenin güneybatısındaki Necran ve Cazan havalimanlarını hedef alan saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Husiler ise dün, balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'da Necran ve Cazan'ın da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan 3 saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.