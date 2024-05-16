Mısır ve Ürdün liderleri, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı olduklarını vurguladı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Kral Abdullah, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Gazze'deki durumu ve İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı insani felaketi konuşan iki lider, uluslararası toplumun, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Her iki ülkenin, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını isteyen ve Filistinlilerin sürgün edilmesi ile Filistin davasının tasfiyesini reddeden tutumlarına dikkati çeken ikili ayrıca, Mısır ile Ürdün arasındaki işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.