Mısır ve Yunanistan Arasındaki Elektrik Bağlantısı İşbirliği

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Mısır, Yunanistan ile elektrik bağlantısı alanında yapılan işbirliğinin, iki ülkenin ortaklık gücünü yansıttığını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Mısır ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantı projesinin uygulanmasından sorumlu Yunan Copelouzos Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dimitris Copelouzos ile görüşme gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd'in X hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdullati, Copelouzos ile görüşmesinde "elektrik bağlantısı alanındaki işbirliğinin Mısır ve Yunanistan arasındaki ortaklığın gücünü yansıttığını" belirterek, projenin her iki tarafın da ekonomik çıkarlarını gözetmeyi amaçladığını kaydetti.

Ebu Zeyd, Kobelozos'un Kahire ziyareti ve gündemine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Mısır ve Yunanistan Ekim 2021'de iki ülkeyi birbirine bağlayacak dev elektrik kablosunun inşasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Yunanistan-Mısır Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası 14 Ekim 2021'de Atina'da imzalanmıştı.