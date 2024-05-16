Mısır, Yeni İdari Başkent'te Elektrikli Taksi Filosu Başlattı - Son Dakika
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Mısır, Yeni İdari Başkent'te Elektrikli Taksi Filosu Başlattı

Mısır, Yeni İdari Başkent\'te Elektrikli Taksi Filosu Başlattı

Mısır, Yeni İdari Başkenti'nde çevre dostu ve akıllı ulaşım seçenekleri sunmayı amaçlayan ülkenin ilk elektrikli taksi filosunu işletmek üzere bir pilot program başlattı. İlk aşamada 10 elektrikli araç konuşlandırılacak ve filo, Mısırlı bir şirket tarafından işletilecek. Proje, Mısır'ın akıllı ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik daha geniş kapsamlı çabalarıyla uyumlu olarak gerçekleştirilecek.

16.05.2024 19:57
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KAHİRE, 16 Mayıs (Xinhua) -- Mısır, yeni inşa edilen Yeni İdari Başkenti'nde (NAC) çevre dostu ve akıllı ulaşım seçenekleri sunmayı amaçlayan ülkenin ilk elektrikli taksi filosunu işletmek üzere Çarşamba günü bir pilot program başlattı.

İlk aşamada, şu anda çoğu devlet bakanlığı ve kurumuna ev sahipliği yapan Yeni İdari Başkenti'nde 10 elektrikli araç konuşlandırılacak.

Mısır Ulaştırma Bakanlığı'na ait olan filo, 85 adet Çin yapımı MG4 ve 60 adet Chevrolet Bolt otomobilden oluşacak. Filo, Mısırlı yerel bir şirket tarafından işletilecek.

Projenin işletmecisi Caesar Clean Energy Transportation Solution CEO'su George Michael Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Bu ilk 10 elektrikli araç ilk aşamayı oluşturuyor" diyerek geri kalan araçların hızlı bir şekilde kullanıma sunulacağını ve başkent sınırlarının ötesine genişletilebileceğini belirtti.

Yeni elektrikli araçların çok güvenli olduğunu ifade eden Michael, yolculuk sırasında yolcuların güvenliğini sağlamak için araçların iç ve dış gözetleme sistemleri ve GPS cihazları ile donatıldığını söyledi.

Michael, bu girişimin, güvenliğin de ötesine geçerek Mısır'ın akıllı ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik daha geniş kapsamlı çabalarıyla da uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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