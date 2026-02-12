Mısır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mısır koçanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
O.M.A. (44) idaresindeki 54 EF 418 plakalı mısır koçanı yüklü kamyon, Osmaneli-Pamukova kara yolunun Oğulpaşa köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
