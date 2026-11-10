Mısırlı Bakan Abdulati, askerlerin Suudi Arabistan'da savunma amaçlı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Mısırlı Bakan Abdulati, askerlerin Suudi Arabistan'da savunma amaçlı olduğunu söyledi

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır askerlerinin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların ardından önemli noktaları korumak için birkaç aydır Suudi Arabistan'da bulunduğunu açıkladı. Abdulati, desteğin savunma amaçlı olduğunu ve askerlerin Yemen'e geçmeyeceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır askerlerinin, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların ardından önemli noktaları korumak amacıyla birkaç aydır Suudi Arabistan'da bulunduğunu açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği ülkede France 24 kanalına konuşan Abdulati, Mısır'ın Suudi Arabistan'a verdiği desteğin savunma amaçlı olduğunu, saldırı amacı taşımadığını ifade etti.

Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sadece Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini desteklemek amacıyla gerekli tedbirleri alma yetkisi verildiğini belirterek, "Suudi Arabistan'ın güvenliği Mısır'ın güvenliğidir." dedi.

Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini ve Mısır askerlerinin Yemen'e geçmeyeceğini belirten Abdulati, "Suudi Arabistan'da birkaç aydır savunma amaçlı asker bulunduruyoruz." diye konuştu.

Söz konusu askeri desteğin Husiler tarafından "Mısır'ın savaş ilanı" olarak değerlendirildiğinin hatırlatılması üzerine Abdulati, bunu reddederek, gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını ve askeri tırmanışı desteklemediklerini bildirdi.

Abdulati, Suudi Arabistan'la temas halinde olduklarını, saldırıların durdurulmasını ve tarafların daha önce üzerinde uzlaştığı yol haritası çerçevesinde müzakerelere dönülmesini umduklarını belirtti.

Yemen'deki krizin askeri değil siyasi çözüm gerektirdiğini vurgulayan Abdulati, bölgedeki diğer krizlere siyasi çözümler bulunmasının da öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

Bölgesel krizlere siyasi çözüm

Abdulati ayrıca G7 toplantısının önceliklerinden birinin de bölgedeki çatışmaların merkezinde yer alan Filistin meselesine yeniden odaklanılması olduğunu belirterek, bu sorun çözülmeden İsrail'in ve bölgenin tamamının güvenlik ve istikrarının sağlanamayacağını ifade etti.

İran'la yaşanan sorunun çözümü için müzakerelere dönülmesi gerektiğini vurgulayan Abdülati, tarafların yeniden müzakere masasına oturması adına yapılabileceklerin değerlendirileceğini belirtti.

Mısırlı Bakan, anlaşmanın temel unsurları konusunda belirli bir uzlaşının bulunduğunu ancak öncelik sıralaması konusunda görüş ayrılığı yaşanabileceğini ifade ederek, bu meselenin müzakereler yoluyla çözülebileceğini söyledi.

Abdülati, bir diğer önceliklerinin su yollarının güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin sağlanması olduğunu bildirerek, Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki deniz ulaşımının güvenliğine odaklanacaklarını ifade etti.

Başta İran ve ABD olmak üzere sürecin taraflarıyla koordinasyon sağladıklarını belirten Abdulati, temel hedeflerinin bölge ve dünya açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek yeni bir gerilimin tırmanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Mısır Parlamentosu, 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini desteklemek amacıyla gerekli tedbirleri alma yetkisi vermişti.

Kaynak: AA
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