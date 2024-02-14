Mısır'da düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Mısır'da düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası sona erdi

Mısır\'da düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası sona erdi

KAHİRE, 14 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası'nın kapanış töreninde dövüş sanatları gösterisi sergileyen Mısırlı sporcular, 13 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

14.02.2024 15:30
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KAHİRE, 14 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası'nın kapanış töreninde dövüş sanatları gösterisi sergileyen Mısırlı sporcular, 13 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır'da düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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