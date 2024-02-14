Mısır\'da düzenlenen Çin Bahar Bayramı Wushu Şampiyonası sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.