Misrata'da doğan 17 bebeğe İsmail adı verildi - Son Dakika
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Misrata'da doğan 17 bebeğe İsmail adı verildi

Libya'nın batısındaki Misrata kentinde bugün doğan 17 bebeğe, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin anısına 'İsmail' ismi konuldu. Misrata Nüfus İdaresi, bu kararı duyurdu. Heniyye, Tahran'da bulunduğu sırada saldırıya uğramış ve İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

31.07.2024 22:55
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Libya'nın batısındaki Misrata kentinde bugün doğan 17 bebeğe İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin anısına "İsmail" ismi konuldu.

Libya medyasında yer alan haberlere göre Misrata Nüfus İdaresi, bugün kentte dünyaya gelen 17 bebeğe suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas lideri Heniyye'nin anısını yaşatmak için "İsmail" adının verildiğini duyurdu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Misrata'da doğan 17 bebeğe İsmail adı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Misrata'da doğan 17 bebeğe İsmail adı verildi - Son Dakika
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