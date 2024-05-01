Missouri'deki Üniversite Protestolarında Tarih Profesörüne Polis Şiddeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Missouri'deki Üniversite Protestolarında Tarih Profesörüne Polis Şiddeti

Missouri\'deki Üniversite Protestolarında Tarih Profesörüne Polis Şiddeti

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesinde 27 Nisan'daki üniversite protestolarına katılan tarih profesörü Steve Tamari'nin, polisin kendisine uyguladığı şiddetin ardından hastanede olduğu ifade edildi. Profesörün eşi Sandra Tamari, gözaltı görüntülerini sosyal medyada paylaşarak olayın belgelenmiş olduğunu belirtti. ABD genelinde halen 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada 1000'den fazla öğrenciyi ve bazı öğretim görevlilerini gözaltına aldığı belirtiliyor.

01.05.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesinde 27 Nisan'daki üniversite protestolarına katılan tarih profesörü Steve Tamari'nin, polisin kendisine uyguladığı şiddetin ardından hastanede olduğu ifade edildi.

ABD'de yayın yapan Newsweek'in haberine göre, "Resist Wash U" isimli aktivist grubun düzenlediği basın toplantısında, Tamari'nin mektubu okundu.

Mektupta, gözaltı sırasında polis tarafından uygulanan "sert müdahale"ye değinen Tamari, şunları kaydetti:

"Polis şiddetinin sonucunda şu anda birden fazla kırık kaburga ve bir el ile hastanedeyim. Son 7 aydır Filistin'deki halkımın ABD bombaları ve fonlarıyla katledilmesini acı içinde izliyorum. Soykırımı durdurmak ve öğrencileri desteklemek için 27 Nisan Cumartesi günü öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen protestolara katıldım."

Profesörün eşi Sandra Tamari, 29 Nisan'da gözaltı görüntülerini, X sosyal medya platformundan paylaşarak, "Cumartesi yaşanan her şey, görmek isteyenler için belgelenmiş ve açıktır." ifadesini kullandı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde halen 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada 1000'den fazla öğrenciyi ve bazı öğretim görevlilerini gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Washington, Filistin, Missouri, Şiddet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Missouri'deki Üniversite Protestolarında Tarih Profesörüne Polis Şiddeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
13:42 CHP ve DİSK’in Saraçhane’den Taksim’e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Missouri'deki Üniversite Protestolarında Tarih Profesörüne Polis Şiddeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement