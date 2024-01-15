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MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

MİT, 9 askerimizin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütünün sözde sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

15.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 10:46
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MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

ASKERLERİMİZİN ŞEHİT EDİLDİĞİ BİRÇOK EYLEME KATILDI

MİT, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından bir nokta operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylem planlayan Hülya Mercen, 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. MİT'in hedef listesine alınan Mercen'in Metina'da olduğu tespit edildi.

MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

SÖZDE SORUMLU HÜLYA MERCEN ÖLDÜRÜLDÜ

Alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızan MİT ajanları, teröristin, PKK'nın sözde orta saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceğini belirledi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen, Metina'da etkisiz hale getirildi. 32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

ÖRGÜTÜN İÇİ KARIŞTI

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan teröristin, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi'ne üye olduğu, aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı'nda kadın teröristleri komuta eden Mercen'in etkisiz hale getirilmesinin, örgütte yönetim boşluğuna neden olduğu kaydedildi.

MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
MİT\'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: yavvvv arkadaş durmadan etkisizleştirildi deniyor ama ortada leş yok ??? Yanıtla 32 9
  • Hamit Gündoğdu: Bunların leşlerini her gün yazmaya bile gerek yok.. haftalık veya aylık bültenle bu mikropların genel temizliğe tâbi olduğunu yazsanız yeterli olacaktır. Tabi temizlik yapılan yerin kirli görüntüsü de verilmeli ki temizlendiği anlaşılsın... Yanıtla 9 0
  • erdemir : CHP başınız sağ olsun Allah bereketinizi ölü olarak artırsın Yanıtla 2 0

Millî İstihbarat Teşkilatı, Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü - Son Dakika
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