MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bu Hafta CHP'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bu Hafta CHP'yi Ziyaret Edecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bu Hafta CHP\'yi Ziyaret Edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK’ya sunum yapmak üzere CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. Ziyaretin tarih ve saati paylaşılmayacak, basın da davet edilmeyecek.

18.11.2024 13:30
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(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK'ya sunum yapmak üzere CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyaretin tarih ve saati paylaşılmayacak, basın da davet edilmeyecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AK Parti MYK toplantısına katılarak AK Partili kurul üyelerine FETÖ ile ilgili sunum yaptığı ortaya çıkmış; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.

Özel, Kalın'a sunum talebini iletmişti

CHP Lideri Özel, MİT Başkanı Kalın'a bir yazı göndererek kendisinin CHP'ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti. Özel, ilettiği mesaja ilişkin şunları kaydetmişti:

"MİT Başkanı'na bir yazı yazmıştım. AK Parti Genel Merkezi'nde bir sunum yapmıştı. 'Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Bizim niye bilmemiz gerekmiyor. Eğer AK Parti'nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa, onu söyleyin. Yok güvenlikle, istihbaratla ilgili bir bilgi, ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz' demiştim. Sayın MİT Başkanı, 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz."

"MİT Başkanı CHP'ye gelerek sunum yapacak ve sorularımızı yanıtlayacak"

Özel, son olarak katıldığı bir programda, MİT Başkanı Kalın'ın bu hafta CHP Genel Merkezi'ne gelerek bir sunum yapacağını belirterek "Sayın İbrahim Kalın ile büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi, dedi ki 'Yazınızı aldım, haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz.' Önümüzdeki hafta içinde, yani bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik" demişti.

Ziyaret gizli olacak

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hafta CHP Genel Merkezi'ne gelecek olan Kalın'ın ziyaretinin tarih ve saati paylaşılmayacak, basın davet edilmeyecek. Görüşmede CHP Lideri Özel'in yanı sıra MYK üyeleri de yer alacak. MİT Başkanı Kalın'ın bir sunum yapması ve CHP'lilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İbrahim Kalın, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bu Hafta CHP'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

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