MİT Başkanı Kalın, İran'da Görüştü

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(ANKARA)- MİT Başkanı İbrahim Kalın, İran Yüksek Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Ali Ekber Ahmedian'la bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ile Suriye'deki durum ele alındı.

İran Devlet Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın İran'ın başkenti Tahran'da bugün İran Dini Lider Temsilcisi ve Yüksek Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Ali Ekber Ahmedian'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. İRNA'ya göre; görüşmede ikili ve bölgesel konular ile Suriye'deki son durum ele alınırken, tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri ve bir çok konuda ortak görüşlere sahip oldukları vurgulandı.