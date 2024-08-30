MİT, 'Camgöz Grubu' lideri Binali Camgöz'ü Karadağ'dan getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT, 'Camgöz Grubu' lideri Binali Camgöz'ü Karadağ'dan getirdi

MİT, \'Camgöz Grubu\' lideri Binali Camgöz\'ü Karadağ\'dan getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Camgöz Grubu' organize suç örgütü lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz'ün, Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Camgöz, suç kayıtları bulunan ve ulusal düzeyde aranan bir suçluydu. MİT'in koordineli çalışması sonucu tutuklandı ve emniyet güçlerine teslim edildi.

30.08.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), yurt dışında firari bulunan 'Camgöz Grubu' organize suç örgütü lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz'ün, Karadağ'dan yurda getirilmesini sağladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; İzmir merkezli 'Camgöz Grubu' organize suç örgütünün lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz; MİT'in, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile koordineli çalışması sonucu 2022'de tutuklandığı Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi. Uçaktan iner inmez Camgöz'ü, Karadağ ekibinden teslim alan MİT mensupları emniyet güçlerine teslim etti.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'hakaret', 'tehdit', 'suçlunun kaçmasına imkan sağlama', 'azmettirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Binali Camgöz, 2018 yılında Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan'a kaçtı. 2020 yılının başında sahte pasaport ile Belarus'a geçen Binali Camgöz, daha sonra Karadağ'a gitti. Türkiye'den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurt dışından yönetmeyi sürdüren Camgöz, son olarak 4 Haziran 2022 ve 6 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir'de 2 kişinin öldürülmesi olayını azmettirdi. Binali Camgöz'ün adı, 8 Eylül 2022'de İstanbul/ Şişli'de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotic dosyasında da geçiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda, Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanan Binali Camgöz tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Karadağ, Yargı, Yargı, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, 'Camgöz Grubu' lideri Binali Camgöz'ü Karadağ'dan getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:38:58. #1.12#
SON DAKİKA: MİT, 'Camgöz Grubu' lideri Binali Camgöz'ü Karadağ'dan getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement