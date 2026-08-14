MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu

MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu
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İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi tanıtan 3 şüpheli, dolandırıcılıktan gözaltına alındı.

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkarma vaadiyle bir vatandaştan 100 bin dolar ve 100 bin TL aldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde izlenim oluşturdukları belirlendi.

100 BİN DOLAR VE 100 BİN TL ALDIKLARI BELİRLENDİ

Şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürerek, adli makamlarda etkili olabileceklerine dair çevrelerine güven verdikleri saptandı. 3 şüphelinin, cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini vaat ettikleri Halil İbrahim Çubuk adındaki kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin bunun karşılığında Çubuk'tan100 bin dolar ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI, İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şüphelilere yönelik Ankara'da ve İstanbul'da 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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