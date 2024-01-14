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MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Redur Baz' kod adlı Hasan Seburi'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Terörist Seburi'nin, Türkiye'ye yönelik faaliyetleri MİT tarafından tespit edilmiş ve nokta operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.

MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi
14.01.2024 - 10:28,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu "Redur Baz" kod adlı Hasan Seburi'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne geçen yıl İran'dan katılıp, istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı belirlenen terörist Seburi'nin, Irak'ın Süleymaniye kentindeki faaliyetleri tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terörist, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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