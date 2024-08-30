MİT, PKK/KCK\'nın bomba uzmanı teröristleri etkisiz hale getirdi

Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın el yapımı patlayıcı (EYP) ve bomba düzeneklerini yapan 'Faraşin Gabar' kod adlı Bahar Akyol ile 'Tijda Jiyan' kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, saha ajanlarından alınan bilgilerle PKK/KCK terör örgütünün el yapımı patlayıcılarını yapan 'Faraşin Gabar' kod adlı Bahar Akyol ile 'Tijda Jiyan' kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı deşifre etti. Bomba hazırlama konusunda uzmanlaştıkları belirlenen 2 terörist, bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada düzenlenen nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Bahar Akyol, 2015 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek olaylarında yer aldı. Sonrasında PKK/KCK kırsal kadrolarına katılan terörist, örgütün Irak'taki kamplarında silah eğitimi aldı. 2019 yılında Haftanin'de, 2020'de Hakurk'ta bulundu. Hakurk'ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştı. Nurbahar Karadağlı, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. Sağlık meslek lisesinde okuduğu için bir süre yaralı teröristlerin tedavisiyle ilgilendi. 2023 yılında Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldı.