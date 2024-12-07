MİT, PKK/KCK\'nın Kadın Sorumlusu \'Jiyan Herdem\'i Etkisiz Hale Getirdi

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından, KCK yöneticisi 'Jiyan Herdem' kod adlı Mürvet Gülsever'i Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT'in istihbarat ağı sayesinde, PKK/KCK'lı 'Jiyan Herdem' kod adlı Mürvet Gülsever'in, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi. Teröristin, Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi. PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından, KCK yöneticisi Gülsever'in son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Hakkında aranma kayıtları bulunan PKK/KCK'lı Gülsever için operasyon kararı alındı. Tam yerinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen nokta operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

Aslen Mardinli olan 'Jiyan Herdem' kod adlı Mürvet Gülsever, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1992 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüttü. Suriye'de, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Terör örgütünün üst kadın yapılanması 'PAJK Meclisi'nde faaliyet yürüttü.